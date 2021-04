Die Turnhalle der Schöntalschule ist für längere Zeit nicht nutzbar. Am Dienstagnachmittag soll ein Brandgutachter der Kriminalpolizei untersuchen, weshalb das Feuer in der Nacht auf Samstag ausgebrochen war. Auch die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest, wie ein Kripo-Sprecher am Montag auf Anfrage mitteilte. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr brach der Brand in der Gerätehalle aus.

Der Sportunterricht in der Grundschule indes ist trotz der abgebrannten Turnhalle gesichert, betont Schulleiter Johannes Hesser. So verfüge die Schule über ein eigenes Außengelände mit Sprunggrube, darüber hinaus könnten die Schüler das Stadion nutzen, bei Regen die überdachte Pausenhalle. Für den Herbst müssten andere Lösungen gefunden werden.

Auch andere Schulen betroffen

Unter anderem auch Schüler des Leibniz-Gymnasiums haben bislang in der Turnhalle im Schöntal Sport getrieben. Die eigene kleine Turnhalle fällt laut der stellvertretenden Schulleiterin Nicole Steinbrecher aktuell ebenfalls weg, da dort die Hygieneabstände nicht eingehalten werden können. Wie und wo der Sportunterricht im kommenden Schuljahr stattfinden soll, müsse man noch beraten. Im Sommer sei das durch den Draußensport ein geringeres Problem.

Vereine sind vom Wegfall der Schöntal-Turnhalle nicht betroffen – zumindest nicht aktuell: Denn sie dürfen wegen Corona ohnehin nicht in der Halle trainieren.

