Die Diamonds Cheerleader des 1. FC 23 Hambach feiern am Samstag, 20. Juni, auf dem Hambacher Sportplatz ihr zehnjähriges Bestehen.

Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr mit einem offenen Probetraining, bei dem Interessierte die Möglichkeit haben, den Cheerleadingsport kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Im Anschluss präsentieren die verschiedenen Teams bei zahlreichen Auftritten ihr Können. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit vielen Attraktionen für Kinder und Familien. Von Kinderschminken über das Basteln von Schuhschleifen bis hin zu Cheerleader-Pins ist für Unterhaltung gesorgt. Sämtliche Einnahmen der Veranstaltung kommen den Cheerleadingteams zugute und unterstützen dadurch die weitere Entwicklung der Abteilung.

Was im Juni 2016 mit einer kleinen Gruppe engagierter Sportlerinnen begonnen hatte, habe sich innerhalb eines Jahrzehnts zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte entwickelt, teilen die Hambacher mit. Jennifer Weber und Denise Müller hätten einst die Diamonds Cheerleader gegründet. Zu Beginn habe es lediglich ein Team gegeben, das den Namen „Diamonds Cheerleader“ getragen habe. „Mit viel Engagement, Leidenschaft und ehrenamtlicher Arbeit sei beim FC 23 der Grundstein für eine stetig wachsende Cheerleadingabteilung gelegt worden“, so der Verein.

Sechs Teams

Im Laufe der vergangenen zehn Jahre hat sich die Gruppe kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die steigende Nachfrage und das große Interesse am Cheerleading sind nach und nach weitere Teams in unterschiedlichen Altersklassen entstanden. Heute bestehen die Diamonds Cheerleader aus insgesamt sechs Teams und bieten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine sportliche Heimat.

„Diese Entwicklung spiegel nicht nur das wachsende Interesse an der Sportart wider, sondern auch die erfolgreiche Arbeit der Trainerinnen und Trainer sowie die Unterstützung durch den Verein“, erklärt der 1. FC 23 Hambach.