Um die Positionen und die Ziele der Parteien oder Wählergruppen kennenzulernen, lädt die Willkomm Gemeinschaft ein zu einer Podiumsdiskussion mit den Vertreterinnen und Vertretern der zur Wahl stehenden Parteien und Wählergruppen. Die Diskussion findet am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr im Veranstaltungsraum des Klemmhofs im Erdgeschoss (Eingang am Elwetritschebrunnen) statt. Wie Winfried Walther, Vorsitzender der Willkomm-Gemeinschaft, mitteilt, stehen zunächst kurze Stellungnahmen der einzelnen Vertreterinnen und Vertreter der Parteien und Wählergruppen zur kommunalen Wirtschaftspolitik auf dem Programm. Danach werden unter Leitung eines Moderators Fragen aus dem Publikum diskutiert. Die Teilnehmerzahl ist auf 70 beschränkt, eine Anmeldung per E-Mail (info@willkomm-neustadt.de) ist daher erforderlich. Walther hebt hervor, dass der Stadtrat die Möglichkeiten habe, die Weichen in die richtige Zukunft zu stellen: „Deshalb hat die Kommunalwahl auch eine große Bedeutung für die Wirtschaft und die Kultur in Neustadt.“