Ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag in der Talstraße in Neustadt unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert worden. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 18.10 Uhr. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Nach Angaben der Polizei war der 32-Jährige bereits im April mit einem E-Scooter unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss aufgefallen. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Zudem entnahmen die Beamten dem Mann eine Blutprobe und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Auch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird laut Polizei informiert.