Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sei es Sprit oder Getreide: Vieles wird derzeit teurer. Auch für Bäckereien oder Metzgereien ist das ein Problem. Sie müssen ihre steigenden Kosten irgendwie ausgleichen. Müssen Neustadter also bald für Brötchen oder Wurst tiefer in die Tasche greifen? Vier Betriebe erzählen, was auf die Verbraucher zukommen könnte.

Wir haben vor nicht allzu langer Zeit erst aufgeschlagen“, erzählt Isabelle Buchmüller, die gemeinsam mit ihrem Mann Tim Buchmüller die gleichnamige Bäckerei