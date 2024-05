Zwei Tage lang feiert Zweibrücken am Wochenende, 11. und 12. Mai, sein Straßentheater-Spektakel.

Wie auch immer das Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers gerade lautet – das Publikum des jährlichen Straßentheater-Spektakels in Zweibrücken freut sich auf ungewöhnliche Künstler in der an vielen anderen Tagen beschaulich wirkenden Fußgängerzone.

Das Programm am Samstag und am Sonntag

Passend zum diesjährigen Motto „Kompass Europa – Sterne des Südens“ haben sich sogar Gondolieri angekündigt, die an beiden Tagen singend in der Innenstadt unterwegs sein werden und dabei für ihre Fahrt gar kein Wasser unter ihren vier Meter langen Gondeln benötigen.

Ebenfalls am Samstag und Sonntag auf dem bunten Straßentheater-Fest zu Gast: Jörn Kölling mit seinem Bauchladen-Theater, der die Geschichte der berühmten Holzpuppe Pinocchio erzählt, Gärtner Imanuel Immergrün, ein 2,40 großer „Stelzenmann“, sowie Pantomime Bastian als „Der Spanier.“ An beiden Tagen zieht sich zudem eine „Marktstraße“ durch die Fußgängerzone bis hin zum Hallplatz, mit Pflanzen, Kulinarik, Dekorationsartikeln und mehr.

Das Straßentheater-Spektakel am Samstag

Speziell für Samstag (11.5.) hat sich eine Flamenco-Tänzerin auf Stelzen angekündigt, ihre Musik hat sie dabei. Der Alexanderplatz wird zur Freiluftbühne: Am Samstag um 10 Uhr spielt die Stadtkapelle Zweibrücken. In „Rossini Flambé – eine komische Küchenoper“ werden Lieder rhythmisch auf Pfannen und Töpfen begleitet (Sa 14 Uhr). Und die Corona Band mixt Italo-Klassiker und Latino-Songs mit Rap und Akkordeon-Klängen (Sa 16.30-19 Uhr). Die „Bus Stop Stories“ glänzen mit Artistik (Sa 13 und 15.30 Uhr; So 13.30 und 15.45 Uhr).

Das Straßentheater-Spektakel am Sonntag

Nur am Sonntag (12.5.) werden bunte Fische, blubbernde Muscheln sowie eine „Fiesta“-Gruppe mit Masken, Stelzen, Fahnen und Trommeln unterwegs sein. Tipp: Wer die Begegnungen nicht dem Zufall überlassen möchte, erhält die Aufführungszeiten am Informationsstand auf dem Alexanderplatz. Am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr heißt es auf diesem Platz dann auch „Finale“ mit vielen Künstlern.



Straßentheater-Spektakel, Zweibrücken, Innenstadt, 11./12.5., Sa 10-19 Uhr, So 11-18 Uhr, Eintritt frei, www.zweibruecken.de/kultur; kostenpflichtige Karten für die Comedy-Show von Roberto Capitoni: 06332 871-471 oder www.ticket-regional.de („Italiener leben länger“, Sa 11.5., 19.30 Uhr, Multifunktionshalle Helmholtz-Gymnasium)