In Maikammer wird von Freitag, 19., bis Montag, 22. Juli, Kerwe gefeiert. Auf dem Programm steht an jedem Abend Live Musik.

Zur Kerwe laden neben der Ortsgemeinde der Feuerwehrverein St. Florian und die Ortsvinothek Weinkammer ein. Eröffnet wird die Kerwe am Freitag um 19 Uhr mit der Maikammerer Weinprinzessin Emely I. und Ortsbürgermeister Karl Schäfer. Bereits um 18 Uhr öffnet der Ausschank. Ab 19 Uhr sorgt „Slice“ bei der Ortsvinothek für Stimmung. Partystimmung ist ab 19.30 Uhr angesagt, wenn auf der Festbühne „Insanity“ auftritt. Am Samstag wird ab 18 Uhr ausgeschenkt. „Slice“ spielt ab 19 Uhr bei der Ortsvinothek, um 20 Uhr rockt „Flash ’K’ Swag“ die Festbühne. Am Sonntag (Ausschank ab 10 Uhr) beginnt um 11 Uhr der Bayrische Frühschoppen der Feuerwehr mit Weißbier, Weißwurst und Brezeln sowie musikalischer Unterhaltung, für die „Die Kirchberger“ sorgen. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Am Montag (Ausschank ab 11.30 Uhr) spielen ab 19 Uhr „The Bombshells“.