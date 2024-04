Eine Wiederbegegnung mit der komisch-skurrilen Wechseljahre-Revue „Mach mal Pause – Meno! Meno!“ mit Gabi Mohr und Astrid Sacher, die 2016 im Hambacher „Theater in der Kurve“ Premiere feierte, gibt es am kommenden Mittwoch aus Anlass des Dekanatsfrauentags im Casimirianum in Neustadt. Eingeladen sind ausdrücklich auch Männer.

Das große „Theatralische Klimysterium", so der Untertitel, ist eine Collage, die aus einzelnen Szenen und Liedern rund um das Thema Wechseljahre besteht und in der die beiden Akteurinnen immer wieder andere Frauen verkörpern. Unterhaltsames, Witzige gehört ebenso dazu wie Nachdenkliches. Als einen „genüsslich zelebrierten Befreiungsakt“ bezeichnete die RHEINPFALZ das Stück, bei dem Hedda Brockmeyer Regie führte, nach der Premiere: „von urkomisch bis todtraurig, aber stets lustvoll und tiefsinnig“. Die Schauspielerinnen Gabi Mohr und Astrid Sacher sind beide gestandene Kämpinnen der freien Theaterszene in Rheinland-Pfalz: Gabi Mohr ist Gründerin und Leiterin des L’Una-Theaters in Beulich im Hunsrück, Astrid Sacher hat das Knirps-Theater in Bad Ems mit aus der Taufe gehoben. Als Duo firmieren sie unter dem Namen „Agathea“.

Termin

„Mach mal Pause – Meno! Meno!“ ist am Mittwoch, 24. April, ab 19.30 Uhr im Casimirianum in Neustadt zu sehen. Karten (12 Euro) bei Pfarrerin Martina Horak-Werz (06321 398934) oder in der Buchhandlung Quodlibet.