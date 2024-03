Der CDU-Gemeindeverband hat jetzt festgelegt, mit welchen Kandidaten er bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat Lambrecht antreten wird. Bei der Versammlung waren laut Vorsitzendem Ralf Kretner mehr als 30 Mitglieder zugegen. Ralf Kretner hat sich eigenen Worten zufolge „bei der Tal-SPD für die nicht immer einfache Zusammenarbeit in der letzten Legislaturperiode bedankt“. Er habe den Anspruch bekräftigt, dass die CDU wieder die stärkste Fraktion im Verbandsgemeinderat stellen wolle. Spitzenkandidatin der CDU für die Wahl am 9. Juni ist Sybille Höchel, die bei der Versammlung ihre politischen Ziele für die nächste Legislaturperiode darstellte.

Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann ist in seiner Rede laut Mitteilung auf „die chronische Unterfinanzierung der Kommunen und die damit verbundenen Probleme vor Ort“ eingegangen. CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsmitglied Markus Wolf habe angemerkt, dass alle Anträge der CDU-Fraktion zur Verbesserung der finanziellen Situation im Landtag von der Mehrheit der Ampel-Parteien abgelehnt worden seien. Wolf erklärte dieser Tage per Mitteilung an die RHEINPFALZ: „Die kommunale Finanzausstattung des Landes ist katastrophal. In allen Kommunen im Land rumort es heftig. Die Kreise, Städte und Gemeinden wurden jahrelang durch eine verfassungswidrige und mangelnde Finanzausstattung gezwungen, Schulden aufzuhäufen.“ Viele Gemeinden hätten keinen Spielraum mehr für freiwillige Leistungen, zu denen Gelder für Kultur, Sport und die Wirtschaftsförderung gehören. Er sieht im Hinblick auf die Kommunalwahlen die Gefahr, dass die Ehrenamtlichen „schlichtweg die Lust“ verlieren.

Kandidaten

Sybille Höchel, Andreas Ohler, Stefan Kobel, Volker Kaul, Angelika Mersinger, Ortrud Rey, Sven Roth, Klaus Nowotny, Patrick Roth, Ralf Kretner, Silvia Zillich, Edith Müller, Carsten Herter, Jürgen Burckhardt, Nicole Zeisset, Solveig Höchel, Wolfgang Kratz, Robert Westerberger, Thomas Haag, Jan Heinze, Martina Wasem, Daniel Wiegner, Marietta Schulz, Peter Monath, Bernd Paulig, Elias Hilgert, Heinrich Hilgert, Hermann Daniel, Beate Hagenbucher, Hans Werner Rey.