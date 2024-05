In einem Vortrag im Casimirianum am Donnerstag, 23. Mai, stellt Karlheinz Lipp um 19 Uhr das Leben des Neustadter Pfarrers Johann Heinrich Hochdörfer (1799-1851) vor, der als einziger Geistlicher auf dem Hambacher Fest 1832 zu den Hauptrednern gehörte. In der Konsequenz verlor er sein Pfarramt und ging in die Schweiz ins Exil. Auch in der Ferne ließ er nicht locker. So veröffentlichte er Schriften gegen die Todesstrafe und engagierte sich für gesellschaftliche Reformen. Rechtzeitig zur Revolution von 1848/49 kehrte Hochdörfer nach Neustadt zurück. Wie die Stadt mitteilt, besteht nach dem Vortrag die Möglichkeit, mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Demokratiewoche statt und ist kostenfrei.