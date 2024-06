Ein 34-jähriger Autofahrer hat laut Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr beim Rechtsabbiegen vom Kaiserwörthdamm (Mundenheim) in die Rheinturmstraße den Vorrang eines 56-jährigen Radfahrers missachtet. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.