Am Montagabend ist die Landesstraße 540 zwischen Lachen-Speyerdorf und Duttweiler nach einem Verkehrsunfall für rund eine Stunde voll gesperrt worden. Wie Bernd Kaiser vom Medienteam der Feuerwehr mitteilt, war gegen 17.30 Uhr eine BMW-Fahrerin von Kirrweiler kommend auf der L515 unterwegs und übersah an der Einmündung zur L540 einen VW-Bus, der Vorfahrt hatte. Die Fahrzeuge kollidierten. Nach dem Aufprall konnten sich die drei Insassen der Fahrzeuge Kaiser zufolge „dank moderner Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen“ selbstständig aus den Wagen befreien. Zwei der drei Personen kamen leicht verletzt zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die Feuerwehr inklusive eines Kameraden aus Lachen-Speyerdorf, der zufällig mit einem Lkw vorbeikam, sicherten gemeinsam mit THW und Abschleppdienst die Unfallstelle ab, kontrollierten die Autos auf auslaufende Betriebsstoffe und kümmerten sich um die Batterien. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach gut einer Stunde konnten der Einsatz beendet und die Landstraße wieder freigegeben werden.