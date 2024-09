Die Polizei erreichen derzeit Beschwerden über einen Motorradfahrer, der spät abends durch den Ortsbereich mit weit überhöhter Geschwindigkeit fährt, teilweise entgegen der Fahrtrichtung, insbesondere in der Schulstraße. Zudem seien an dem Zweirad vermutlich Manipulationen am Auspuff vorgenommen worden, die zu einer enormen Lärmbelästigung führen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsrowdy geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben melden.