Mit kreativen Outdoor-Aktionen auf die derzeit zum Lockdown verurteilten Kulturstätten aufmerksam zu machen – das ist die Grundidee hinter der von Künstlerin Tine Duffing im Februar angestoßenen „Hotspot 3K NW“-Initiative in Neustadt. Doch andererseits gibt es ja auch bereits jede Menge Kultur, die ohnehin schon „draußen“ ist – immer und alle Zeit. Einige davon mit Performances zu „bespielen“, ist das Ziel der neuen Aktionskunst-Reihe „Wahr-Zeichnen & Denk-Malen“, die am Freitagnachmittag beim „Zeitungsleser“ am Juliusplatz ihren Auftakt erlebte.

Der Künstler, Musiker, Schriftsteller Javier de la Poza und das „Cocoon Art“-Labor mit Tine Duffing und ihren Mitstreiterinnen Britta Benker und Rita Oberbeck verbanden dabei zwei Einzelaktionen: eine, bei der der gebürtige Spanier, der mit großer Leidenschaft an der Neustadter Volkshochschule Deutsch für Ausländer unterrichtet, Benker, Oberbeck und die Statue à la Christo und Jeanne-Claude mit einer Rolle Zeitungspapier umhüllte , und eine, bei der er eine andere Papierrolle in Endlosschleife mit spontanen Edding-Zeichnungen versah, während diese von Duffing abgerollt wurde. Einen Massenauflauf erzeugte die Aktion nicht – aber das war nach Tine Duffings Aussage auch nicht beabsichtigt. Sie soll im April an zwei anderen Denkmälern fortgesetzt werden: dem Paradiesbrunnen auf dem Kartoffelmarkt und der Kunigunde in der Kunigundengasse – und könnte auch noch auf weitere Orte ausgedehnt werden, wie de la Poza erklärt.