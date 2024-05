Das Kalmitbad in Maikammer und die „Oase im Paradiesgarten“ – also: das Deidesheimer Freibad – läuten am Samstag den Sommer ein und öffnen wieder. Der Badepark in Haßloch folgt dann am 15. Mai mit der Öffnung des Freibad-Bereichs. Die Verwaltung von Maikammer teilt mit, dass es möglich ist, Dauerkarten und Zwölfer-Karten über https://shop.vg-maikammer.de zu beziehen. Wer bezahlt hat, bekommt per E-Mail einen QR-Code geschickt, mit dem das Kalmitbad betreten werden kann – ohne dafür anstehen zu müssen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Formular auszudrucken und im Rathaus abzugeben, um die Karten zu beantragen. Diese werde vorbereitet und können beim ersten Badbesuch an der Freibadkasse in bar bezahlt werden. Wer ein geräumiges Schließfach zur Lagerung der mitgebrachten Liegestühle mieten will (20 Euro), kann sich bei Miriam Schönig, Telefon 06321 5899-62, E-Mail miriam.schoenig@vg-maikammer.de, melden oder die Mitarbeiter an der Kasse des Bads ansprechen.