Den wechselhaften Mittwoch müssen wir noch überstehen, dann sollte der Regen oder die Schauer mal für längere Zeit Pause einlegen und bei angenehmen Tagestemperaturen der Frühlingssonne die Gelegenheit bieten sich für längere Zeit in Szene zu setzen.

Von den Britischen Inseln her legt sich eine Hochdruckzone über Mitteleuropa und trocknet die Luftmasse in den kommenden Tagen ab. Mit zunehmender Sonnenscheindauer steigen die Temperaturen tagsüber wieder an. Anfangs löst allerdings die vorhandene Labilität in der Atmosphäre noch ein leichtes Schauerrisiko aus. Am Wochenende baut sich das Hoch dann ab und unsere Region wird voraussichtlich im Laufe des Sonntags oder Montags von neuen Störungsgebieten in die Zange genommen.

Vorhersage

Mittwoch: Nach recht frischer Nacht werden mit Sonneneinstrahlung Quellwolken produziert. Diese können über Mittag auch mal mächtiger werden und schwache Schauer fallen lassen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag in den erträglichen Frühlingsbereich von 17 bis 20 Grad. Die Schauerwahrscheinlichkeit liegt zwischen 30 und 40 Prozent. Die Sonnenscheindauer liegt zwischen sieben und acht Stunden.

Donnerstag (Christi Himmelfahrt): Am Feiertag steht uns meist freundliches und zu Freizeitaktivitäten einladendes Wetter bevor. Es gibt zunächst blauen Himmel mit reichlich Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend ziehen hohe und mittelhohe Wolkenfelder übers Land. Die Temperaturen steigen bei leichtem Nordostwind auf 19 bis 22 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt unter fünf Prozent. Die Sonne scheint zwischen elf und zwölf Stunden.

Freitag: Heute strahlt erneut die Sonne für längere Zeit von einem nur mit einigen dünnen Schleierwolken überzogenen Himmel. Dazu bleibt es trocken und wird mit Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad wieder frühlingshaft warm. Das Regenrisiko liegt unter fünf Prozent. Die Sonne begleitet uns zwischen zwölf und 13 Stunden.

Samstag: Die Wolkenschleier nehmen zu und lassen die Sonne oft nur milchig durchscheinen. Sonst ändert sich insgesamt wenig. Die Temperaturen bleiben tagsüber im angenehm warmen Bereich von 22 bis 25 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt unter fünf Prozent. Die Sonne beglückt uns zwischen neun und zehn Stunden.

Sonntag: Zunächst gibt es häufig milchigen Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend bilden sich in der frühsommerlich warmen Luftmasse bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad wieder vermehrt Haufenwolken, die teilweise dunkler und bedrohlicher werden können und sich dann in Form lokaler Regengüsse und Gewitter entladen. Das Schauer- und Gewitterrisiko steigt im Tagesverlauf auf etwa 50 Prozent. Die Sonnenscheindauer erreicht acht bis neun Stunden.

Weiterer Trend

In der neuen Woche nehmen Regenfälle, Schauer und einige Gewitter wahrscheinlich zu und die Temperaturen gehen allmählich zurück.