Die Verbandsgemeinde Lambrecht will mehrere Bereiche im Flächennutzungsplans ändern. Es geht unter anderem um neue Baugebiete.

Im Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderats hat Marcel Krupka, Mitarbeiter Kaiserslauterer Planungsbüros WSW, das die Pläne ausarbeitet, festgestellt, dass bei der öffentlichen Auslegung keine Einwände von Bürgern eingegangen sind. Insgesamt elf Stellungnahmen kamen von sogenannten Trägern öffentlicher Belange, das sind vor allem Verbände, Behörden und umliegende Gemeinden.

Die Veränderungen betreffen die Gemeinden Esthal, Lindenberg und Weidenthal. In Weidenthal sollen zwei zusammen knapp einen Hektar große Gebiete als Baugebiete ausgewiesen werden. In Esthal soll das Gelände des Sportplatzes nachträglich zu einer Grünfläche mit Zweckbestimmung Sportplatz werden, das wurde in der Vergangenheit versäumt. Das Gleiche gilt für das Gelände des Grünabfall-Sammelplatzes in Lindenberg. Außerdem sind in Lindenberg etwa 5000 Quadratmeter für Wohnbebauung vorgesehen. Eine kleine Fläche soll nicht mehr als Baugelände ausgewiesen werden.

Naturschützer lehnen Pläne ab

Abgelehnt wurden die geplanten Änderungen nach Angaben Krupkas vom Naturschutzbund und vom BUND. Ansonsten hätten die Stellungnahmen vor allem allgemeine Hinweise, den Verweis auf Richtlinien und ähnliches enthalten oder hätten sich nicht auf den Flächennutzungsplan, sondern die Pläne für den Bebauungsplans bezogen. Das gelte auch für eine sehr umfangreiche Stellungnahme der Abteilung Wasserwirtschaft und Bodenschutz der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd.

Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen dem Verbandsgemeinderat, die Stellungnahmen zur zu nehmen und einige kleinere Hinweise in die Planung aufzunehmen. Nach wie vor offen ist, ob die Baugebiete Obere Äcker in Lindenberg und Soläcker in Esthal realisiert werden können. Hier sind die Stellungnahmen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen entscheidend.