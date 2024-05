Zwei Jahre nach dem Verbandsliga-Aufstieg geht die SG Venningen/Kirrweiler wieder hinunter in die Landesliga. Ihr Gegner 1. FFC Niederkirchen setzt auf langfristige Ziele.

Ein Doppelpack von Luisa Knapp in der ersten Hälfte und ein Hattrick von Jasmin Mackert in den zweiten 45 Minuten führten dazu, dass der Frauen-Fußball-Regionalliga-Absteiger 1. FFC Niederkirchen am Samstag das Derby des vorletzten Spieltages der Frauenfußball-Verbandsliga Südwest bei der SG Venningen/Kirrweiler mit 5:0 gewann. Die Südpfälzerinnen sind damit seit der Winterpause weiterhin ohne Punktgewinn.

Gerade eine Minute des Derbys war vorüber, als sich SG-Spielführerin Noemie Trieloff eine gute Chance zum 1:0 bot. Diese führte jedoch nicht zum Erfolg. Besser machte es wenig später die Niedekirchenerin Luisa Knapp, die in der 7. und 18. Minute zur 2:0-Führung des 1. FFC traf. Die Gastgeberinnen blieben danach harmlos, worüber ihr Trainer Ben Kampits völlig enttäuscht war. „Einige meiner Spielerinnen waren nur körperlich auf dem Platz. Wir haben selbst die Grundtugenden wie Rennen und Kämpfen vermissen lassen. Das geht im Fußball eigentlich immer“, kommentierte er die Vorstellung seines Teams. Die Niederkirchenerinnen seien dadurch zu einem lockeren Sieg gekommen.

Mackerts Hattrick

Nach der Pause nutzte Niederkirchens Innenverteidigerin Jasmin Mackert die geringe Gegenwehr der Südpfälzerinnen zu drei weiteren Toren zum Endstand von 5:0 (48., 50. 76.). Die langjährige Zweitligaspielerin führt die interne Torschützenliste des FFC mit nun 17 Treffern vor Knapp an, die bislang 14-mal getroffen hat.

Ben Kampits gab zu, er sei auch enttäuscht, weil die SG ausgerechnet in ihrem letzten Heimspiel dieser Saison solch eine schwache Vorstellung abgeliefert habe. „Jetzt hoffe ich, dass wir uns am kommenden Samstag im Auswärtsspiel beim TuS Heltersberg anständig aus der Verbandsliga verabschieden“, sagte er.

FFC ohne Abgänge

Der 1. FFC Niederkirchen kann trotz des deutlichen Sieges zwar nicht mehr als den derzeit eingenommenen sechsten Tabellenplatz erreichen. Für die Sportliche Leitung sei dies aber in Ordnung, da man sich langfristige Ziele setze, so die FFC-Geschäftsführung. „Nach derzeitigem Stand haben wir am Saisonende keine Abgänge. Vom SC Sand kommt Sarah Filpe zu uns. Außerdem stoßen vier unserer derzeitigen B-Juniorinnen in die Aktivität. Und unsere erfahrenen Trainer Gerd und Rolf Freymüller, die unsere Spielerinnen hervorragend weiterentwickeln, bleiben bei uns“, informierte die Niederkirchener Geschäftsführerin Anja Marx. Gerd Freymüller übernehme außerdem die Position des Jugendkoordinators im 1. FFC.