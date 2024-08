Noch nie hat eine walisische Fußballmannschaft die Hauptrunde eines Europapokals erreicht - bis jetzt. Aber nicht nur in Wales gibt es Grund zum Jubeln.

Oswestry/Larne (dpa) - Historische Fußball-Nacht für das Vereinigte Königreich: Erstmals haben je ein Verein aus Wales und Nordirland die Qualifikation eines Europapokal-Wettbewerbs überstanden. Dem walisischen Rekordmeister The New Saints reichte im Playoff-Rückspiel zu Hause gegen den litauischen Vertreter FK Panevezys ein 0:0, um nach einem 3:0-Hinspielerfolg in die Hauptrunde der Conference League einzuziehen. Der Verein trägt seine Heimspiele in Oswestry aus - die Kleinstadt liegt in England, kurz vor der Grenze zu Wales.

Zuvor war TNS, wie der Club abgekürzt wird, in der Qualifikation zur Champions League sowie zur Europa League ausgeschieden. Die letzte Europapokal-Chance im «wichtigsten Spiel im walisischen Vereinsfußball», wie die Partie zuvor genannt worden war, nutzte der Serienmeister dann.

Mit Larne FC schrieb auch ein Verein aus Nordirland eine Europapokal-Geschichte - und das trotz einer 1:2-Niederlage im Hinspiel. Der Meister aus der früheren Bürgerkriegsprovinz gewann zu Hause nach Rückstand gegen Lincoln Red aus Gibraltar noch mit 3:1 und spielt weiter in der Conference League. Zuvor waren die «Inver Reds» in der Champions-League-Quali an FK RFS aus der lettischen Hauptstadt Riga gescheitert. Nun zieht das Team aus der Hafenstadt doch noch in die Ligaphase eines Europapokals ein.