Bei einem 43 Jahre alten Autofahrer hat die Polizei am Dienstag per Schnelltest Hinweise auf Drogenkonsum gefunden. Wie die Polizei mitteilt, war der Neustadter gegen 10.50 Uhr in der Spitalbachstraße kontrolliert worden. Er habe zunächst gesagt, dass er vor mehreren Wochen Amphetamin (Bestandteil diverser Medikamente und der Droge „Speed“) konsumiert habe. Ein Schnelltest habe außerdem auf den kürzlichen Konsum von THC – einen Wirkungsbestandteil von Cannabis – hingewiesen, schreibt die Polizei. Man habe außerdem festgestellt, dass der 43-Jährige bereits im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Konsum von Amphetamin aufgefallen war. Fahrzeugschlüssel, eine Blutprobe und den Führerschein des Mannes behielt die Polizei.