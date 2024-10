Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein 36-Jähriger eingehandelt, der am Donnerstag um die Mittagszeit mit seinem E-Scooter in der Maximilianstraße in Neustadt unterwegs war.

Laut einer Mitteilung stellte die Polizei bei einer Kontrolle fest, dass der E-Scooter des Mannes eine Geschwindigkeit von bis zu 35 Stundenkilometern erreichte. Wie sich außerdem herausstellte, besaß der Neustadter gar keinen gültigen Führerschein dafür und noch dazu war die an dem E-Scooter angebrachte Versicherungsplakette gestohlen. Zu allem Überfluss kam hinzu, dass der 36-Jährige unter Cannabiseinfluss stand. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.