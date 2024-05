Fußballer müssen in einem Spiel Schienbeinschoner tragen. So verlangt es das Regelwerk. Doch gibt es so kleine Schützer, dass bisweilen sogar der Schiedsrichter nachschauen muss, ob der Fußballer tatsächlich „unten mit“ spielt.

Die einen mögen sie lieber groß. Andere bevorzugen die kleine Variante. Fakt ist: Fußballer müssen gemäß Regel vier, Absatz zwei der Fußballregeln