Ein Schaden von rund 1000 Euro ist laut Polizei am Samstag bei einem Unfall in der Geitherstraße in Geinsheim entstanden. Der Unfallverursacher beschädigte im Vorbeifahren einen geparkten grauen Audi mit NW-Kennzeichen und flüchtete dann von der Unfallstelle. Der Geschädigte wurde durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam und sah noch, wie sich ein weißer Pkw entfernte. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.