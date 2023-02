(aktualisiert: 13.55 Uhr)

Eine 89 Jahre alte Frau ist am Donnerstag gegen 10 Uhr bei einem Unfall auf dem Hetzelplatz in der Neustadter Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Nachmittag mitgeteilt hat, kam es zu einem Zusammenstoß der Fußgängerin mit einem großen Wagen eines Entsorgungsbetriebs. Es handelte sich um ein Spezialfahrzeug zur Fettabsaugung in Gastronomiebetrieben und nicht um ein reguläres Müllfahrzeug. Der Unfall passierte, als der 45-jährige Fahrer des großen Wagens langsam rangierte. Die Frau zog sich Kopfverletzungen zu und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die BG-Unfallklinik gebracht. Der Hetzelplatz wurde direkt nach dem Unfall weiträumig abgesperrt. Auch die Unterführung zum Hauptbahnhof konnte für die Zeit der Unfallaufnahme und Beweissicherung nicht genutzt werden. Nach gut zwei Stunden waren die Arbeiten der Polizei an der Unglücksstelle beendet und die Sperrung wurde aufgehoben. Auch ein Gutachter war vor Ort. Zudem setzte die Polizei für die Beweissicherung eine Drohne für Luftbildaufnahmen vom Unfallort ein.