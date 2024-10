Unerlaubt in der Bundesrepublik aufgehalten hat sich laut Polizei ein 49-jähriger nicht-europäischer Staatsbürger. Er wurde am Freitag um 8.30 Uhr in der Maximilianstraße in Neustadt mit seinem Transporter kontrolliert. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann einer Erwerbstätigkeit nachging und er somit nicht nur aus touristischen Zwecken in Deutschland war, wie die Polizei mitteilte. Er missbrauchte damit seinen legalen Aufenthalt. Der Mann musste die Beamten in die Dienststelle begleiten. Dort wurde festgestellt, dass der Fahrer auch unter Cannabiseinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der zuständigen Ausländerbehörde überstellt. Auf ihn kommt ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.