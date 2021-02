Eine vorgezogene „Osterüberraschung“ hat die Umweltabteilung der Neustadter Stadtverwaltung auf Feldwegen bei Lachen-Speyerdorf entdeckt.

Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilt, haben Unbekannte am Samstag auf einem unbefestigten Wirtschaftsweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Duttweiler circa fünf Kubikmeter mit Federn und Hasenkot verunreinigtes Kleintierstreu abgeladen. Dabei handelt es sich nicht um den einzigen unerwünschten Fund auf Feldwegen, für den Umweltfrevel verantwortlich sind.

Auch in der Gewanne am Speyerdorfer Weg in Geinsheim sind an drei Stellen zusammengerechnet acht Kubikmeter Kleintierstreu illegal abgeladen worden. Die Umweltabteilung bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06321/8551373 oder per E-Mail an die Adresse umwelt@neustadt.eu, um die Verursacher ermitteln zu können.