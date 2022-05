Die Herren des TTV Neustadt haben den Verbandspokal des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes gewonnen. Für den VfL Duttweiler war das Halbfinale Endstation.

Beim Final-Four-Turnier in Maxdorf besiegte der Erstpfalzligist mit Kapitän Sebastian Rapp im Wettbewerb der Pfalzligisten in einem spannenden und hochklassigen Endspiel den eine Liga tiefer spielendende TTC Germersheim II 4:3. Damit ist die Mannschaft vom Böbig für die Deutschen Pokalmeisterschaften für Verbandsklassen qualifiziert. Sie werden vom 26. bis 29. Mai in Hamm in der Metropolregion Rhein-Ruhr ausgetragen.

„Wir hatten uns schon eine Chance ausgerechnet, allerdings galt aus meiner Sicht der TTC Burrweiler als Favorit. Wir hatten auch das nötige Quäntchen Glück und haben unsere Chance genutzt. Nun dürfen wir bei den Deutschen Pokal-Meisterschaften mitspielen. Das wird sicher ein großes Erlebnis, dem wir mit großer Vorfreude entgegensehen,“ freute sich Jonas Reichling, der den TTV nach der Saison aus beruflichen Gründen verlässt und zum TTC Büchelberg wechselt. Reichling, der am Samstag Geburtstag feierte, avancierte im Endspiel zum Matchwinner: Er entschied zwei Einzelspiele für sich.

Arbogast bleibt ungeschlagen

Zunächst musste sich Sebastian Rapp, dem an diesem Tag überragenden Florian Arbogast geschlagen geben. Der Germersheimer blieb sowohl im Halbfinale als auch im Endspiel ungeschlagen. Jonas Reichling mit einem Viersatzsieg gegen Julian Kracher und Oliver Triemer gegen Daniel Nasarow drehten die Partie. Dabei gab Triemer beinahe einen 2:0-Satzvorsprung aus der Hand, fand aber im rechten Moment wieder zurück und behauptete sich im entscheidenden Durchgang mit 11:8.

Im Doppel blieben Rapp/Trimer in drei Sätzen gegen Arbogast/Nasarow chancenlos. Im anschließenden Einzel kam Rapp nach deutlich verlorenem ersten Satz gegen Karcher besser ins Spiel und feierte eine 3:1-Erfolg. Triemer war gegen Arbogast meist auf Augenhöhe, ohne eine Viersatz-Niederlage verhindern zu können.

Duttweiler unterliegt Germersheim

Reichling zeigte trotz des 3:3-Zwischenstandes und der Tatsache, dass es nun auf ihn ankommen würde, keine Nerven. Zwei Sätze lang ließ er Nasarow nur wenig Chancen. Der Germersheimer gab aber nicht auf und kämpfte sich im dritten Set in die Verlängerung. Hier vergab Reichling erst Matchbälle, ließ sich aber nicht verunsichern und siegte mit 15:13.

Im Halbfinale hatten sich die Männer vom Böbig gegen den TTC Burrweiler ebenfalls mit 4:3 durchgesetzt. Alle drei Akteure erspielten je einen Einzelpunkt. Jonas Reichling setzte gegen den Verein, bei dem er einst das Tischtennisspielen gelernt hatte, mit einem klaren 3:0 gegen Christoph Ackermann den Schlusspunkt. Rapp und Triemer gewannen ihre Spiele jeweils im fünften Satz mit 11:9 und 12:10. Auch im Doppel behielt sie als Duo die Oberhand.

Der VfL Duttweiler musste sich nach einem 2:4 im Semifinale gegen Germersheim verabschieden. Im Duell des Tabellenzweiten gegen den -dritten der 2. Pfalzliga Ost bezwang Jochen Zeil im Spiel gegen seinen langjährigen Ex-Verein Julian Karcher. Auch Schyam Vasanthakumar setzte sich gegen Karcher durch. Mehr war für den VfL nicht drin. Vorentscheidend war die Niederlage im Doppel, als sich das Youngster-Duo Vasanthakumar/Cedric Wald in fünf Sätzen gegen Arbogast/Nasarow geschlagen geben musste. Philipp Amann stand in beiden Einzeln weitestgehend auf verlorenem Posten.