Unbekannte haben am Mittwochvormittag in Neustadt Schmuck aus der Wohnung einer 86-jährigen Frau gestohlen. Nach Angaben der Polizei bat eine Frau im Mehrparteienhaus in der Weinbergstraße um einen Zettel und einen Stift, angeblich um eine Nachricht zu hinterlassen. Während die Frau in einem Zimmer schrieb, drang eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung ein und stahl im Schlafzimmer Schmuck. Die Polizei beschreibt die Verdächtige als 35- bis 45-jährige Frau mit blonden Haaren, etwa 160 Zentimeter groß, gepflegt, mit hellem Mantel, dunkler Kopfbedeckung und kleiner Handtasche. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.