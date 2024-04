Eine perfide Sachbeschädigung an einem Auto hat ein unbekannter Täter in der Haßlocher Hans-Purrmann-Straße begangen. Nach Angaben der Polizei stellte ein Autofahrer am Sonntag gegen 15 Uhr kurz nach dem Losfahren fest, dass ein Reifen seines Fahrzeugs Luft verlor. Bei näherem Hinsehen entdeckte er, dass der Reifen durch die Klinge eines Teppichmessers beschädigt worden war. Die Polizei geht davon aus, dass die Klinge vorsätzlich unter dem Reifen platziert wurde und bittet um Hinweise unter Telefon 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.