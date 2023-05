Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

NEUSTADT. Am Mittwoch, 18.45 Uhr, wird das am 26. März wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallene Derby der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz zwischen dem SV Geinsheim und dem 1. FC 08 Haßloch nachgeholt. Die Geinsheimer gehen als Spitzenreiter mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten TuS Knittelsheim und die 08er als Neuntplatzierter mit dem gleichen Polster zur Abstiegszone in diese Partie.

Der vergangene Spieltag verlief für beide Teams unterschiedlich. Während der SVG bei der FG 08 Mutterstadt mit 0:3 unterlag, gelang den Haßlochern mit einem 7:0 gegen Aufsteiger FVP