In der ersten Streikwelle des Postbank-Personals, zu der die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hat, sind Rheinland-Pfalz und das Saarland zwar nicht betroffen. Dennoch bleibt die Postbank-Filiale in der Neustadter Bahnhofstraße am Samstag geschlossen, denn Neustadt ist laut dem Verdi-Landesbezirk Rheinland-Pfalz und Saarland eine Ausnahme: Die Filiale gehört organisatorisch zu Karlsruhe gehört und somit zu Baden-Württemberg, dessen Landesverband sich an der Arbeitsniederlegung beteiligt.

Verdi hatte in der Tarifrunde der Postbank bundesweit für Freitag und Samstag zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Die Auftaktrunde bei den Tarifverhandlungen für die Postbank-Beschäftigten im Deutsche-Bank-Konzern zwischen Verdi und der Deutschen Bank war am vergangenen Montag ergebnislos zu Ende gegangen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. Februar vorgesehen.