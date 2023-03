Mit leichter Verspätung hat der Neustadter Stadtrat in dieser Woche eine Änderung der Satzung be der Abfallentsorgung beschlossen. Damit kann die Stadt ab sofort die Verwendung von Mehrwegstoffwindeln fördern. Die CDU hatte dies im Dezember beantragt, der Werkausschuss hatte im Januar zugestimmt. Nun segnete auch eine Mehrheit im Stadtrat das Vorhaben ab. Geplant ist, dass diejenigen, die nachweisen können, auf Mehrwegstoffwindeln statt auf Einwegwindeln zu setzen, einen Zuschuss in Höhe von maximal 120 Euro bekommen. Ziel ist, dadurch Müll einzusparen. Laut einer Kalkulation der Stadt werden bis zum dritten Lebensjahr eines Kindes etwa 5000 bis 6000 Wegwerfwindeln benötigt. Dies entspricht einer Tonne Restabfall. Familien, die die Förderung in Anspruch nehmen möchten, sollen sich schriftlich beim Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) melden und eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes sowie eine Rechnung über den Kauf der Mehrwegstoffwindeln oder einen entsprechenden Mietvertrag vorlegen: ESN, Talstraße 148, 67434 Neustadt, Telefon: 06321 855-8000, E-Mail: info@esn-nw.de. Die Stadt rechnet mit etwa zehn Anträgen im Jahr und somit Kosten von 1200 Euro. Im Gegenzug spare die Stadt entsprechend durch geringere Zahlungen an den Betreiber der Müllverbrennungsanlage in Ludwigshafen.