Die Mitgliederversammlung des Bau- und Fördervereins der Stiftskirche hat Christiane Conrad für weitere zwei Jahre zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Das Amt des zweiten Vorsitzenden wird künftig der frühere Dekan Amin Jung inne haben, der damit die Nachfolge von Frank Sobirey antritt. Sobirey bleibt als Beisitzer weiterhin dem Vorstand erhalten. Darüber hat der Verein informiert.

Conrad erinnerte in ihrer Rede daran, dass der Verein seit seiner Gründung vor 17 Jahren über 430.000 Euro für Projekte gesammelt habe. Künftig möchte man die Renovierung der Türmerwohnung unterstützen, die in der nächsten Zeit beginnen soll. Sie betonte, dass im Vergleich zu vielen anderen Bauvereinen die Zahl der Mitglieder mit 99 privaten und zehn juristischen Personen stabil geblieben sei. Trotzdem soll die Mitgliederwerbung verstärkt werden. So sollen beispielsweise Brautpaare oder Eltern von Täuflingen für eine Mitgliedschaft gewonnen werden.

Schatzmeister Bernd Fischer betonte, dass für die Freilegung der Deckenmalereien im protestantischen Teil der Stiftskirche über 71.000 Euro an Spenden gesammelt wurden und schon jetzt 1600 Euro für die Renovierung der Türmerwohnung eingegangen seien. Er erläuterte, dass der Verein Ende 2022 über 8000 Euro auf der Habenseite verbuchen konnte.