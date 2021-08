Auf dem Eckkopf bei Deidesheim ist die Sommerpause zu Ende. Die Herbst-/Wintersaisaon startet am kommenden Wochenende, 28./29. August. Die Hütte wird an den beiden Tagen vom TV Ellerstadt bewirtschaftet. Zum Saisonstart wird es am Sonntag ein Weißwurst-Frühstück (auch für Spätaufsteher) geben. Die Gäste werden gebeten, nach Möglichkeit eigene Gläser oder Becher mitzubringen.