nbe,ha olsa srnniosmPeeetnm vnegbree hbe.na oanDv intperifore edi ise,nLt fua eennd l;t&aemguzrfkuig nneesoPr ,nseeth so sdas se lsunzagraef&ggusrl;ime;&mh hocn uz Vhenucirgbsnee mk.otm Dhco zngiee chua oshcn ide nLinsitetmmse eenni uehlcnited nerd.T aenmhcD l&am;emku die ADf uas med Stnda fau

Wie der Stadtrat in den nächsten fünf Jahren konkret aussehen wird, wird sich erst an diesem Montag zeigen. Dann werden auch die Listen der Wähler ausgezählt, die kumuliert und panaschiert

Für den Neustadter Stadtrat sind bisher nur die Listenstimmen ausgezählt. Wenn an diesem Montag noch die Personenstimmen dazukommen, wird es wohl Verschiebungen geben. Doch klar ist: Die AfD ist Gewinnerin der Wahl, was auch die anderen Parteien stark beschäftigt.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter