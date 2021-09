Die SPD werde im Stadtrat beantragen, dass die Stadt-Schülervertretung die Möglichkeit bekomme, die Ergebnisse ihrer Umfrage sowie ihre Forderungen und Lösungsvorschläge mit Blick auf die Neustadter Schulen vorzustellen. Mit dieser Aussage reagiert Andreas Böhringer, stellvertretender Vorsitzender der SPD Neustadt und Mitglied des Stadtrats, auf Aussagen der Stadt-Schülervertretung. Deren Sprecher hatten Missstände an Schulen beklagt und betont, dass sie sich mit ihren Anliegen allein gelassen fühlten. Böhringer betont, die SPD habe bereits 2019 einen solchen Antrag gestellt habe. Er sagt: „Die Situation an unseren Schulen, vor allem was die Infrastruktur angeht, ist beschämend. Die Fraktion der SPD im Stadtrat weist sowohl in den Haushaltsverhandlungen als auch im Schulträger-Ausschuss regelmäßig hierauf hin.“ Bisher sei es der Stadt nicht gelungen, geplante Projekte auch umzusetzen. Böhringer: „Dies ist bedauerlich und nicht hinnehmbar.“ Für die SPD sei klar, dass sie den Schülern zuhören und deren Belange auch aufgreifen werde. Zuletzt habe sich die SPD im November 2020 mit Schülervertretern getroffen. Dort seien viele der jetzt angesprochenen Mängel bereits thematisiert worden.