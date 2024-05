Die SPD Neustadt hat bei ihrem Sommerfest Mitglieder geehrt. Besondere Anerkennungen sprachen Landesminister Alexander Schweitzer und Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis Werner Seinsoth für 60 Jahre und Uta Meiforth für 50 Jahre aus. Mit einem persönlichen Dank für ihre Mitarbeit in der SPD-Geschäftsstelle verband Schweitzer die Übergabe der Ehrennadel an Christa Hofmann, die mit Klaus Falkus für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Weitere Ehrungen gingen an Ingrid Wirsching und Gunther Enke für 25 und Susanne Stürtz für zehn Jahre.