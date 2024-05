Der Pfälzerwald-Verein Hambach will kräftig investieren: Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hohe-Loog-Haus soll helfen, die Energiekosten zu senken und die Nachhaltigkeit des Hüttenbetriebs zu verbessern. Von einem anderen Projekt verabschiedet sich der Verein jedoch.

Das Hohe-Loog-Haus liegt auf 619 Metern Höhe und bietet eine tolle Aussicht über den Pfälzerwald und die Rheinebene. Die Hütte ist ein beliebtes Ziel von Wanderern. Bewirtschaftet wird sie vom Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach. Und dieser hat in seiner Mitgliederversammlung nun die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Der jährliche Stromverbrauch der Hütte, die unter anderem über vier Kühlhäuser verfügt, liegt nach Angaben des Vereins bei 33.000 Kilowattstunden. Eine Photovoltaik-Anlage soll helfen, den Strombedarf zu reduzieren. Voraussetzung für das Projekt ist aber eine Erneuerung des alten Daches. Der jetzt beschlossene Investitionsplan für 2024 sieht für das gesamte Projekt (inklusive Batteriespeicher) 130.000 Euro vor.

Aufgegeben hat der PWV Hambach dagegen den Plan, mit einer Überdachung des Flachdachs über der Hohe-Loog-Küche eine regensichere Terrasse zu schaffen. Nach der Ausschreibung der Arbeiten hätten sich die Kosten gegenüber dem ursprünglichen Ansatz nahezu verdoppelt, und man habe am Ende mit einer Summe von 400.000 Euro rechnen müssen, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Saling. „Schweren Herzens“ habe man sich deshalb von diesem Vorhaben verabschiedet, für das es bereits eine Baugenehmigung gab. Die Photovoltaik-Anlage sollte eigentlich auf dem Terrassen-Dach entstehen. Das Hohe-Loog-Haus hatte im vergangenen Jahr an 196 Tagen geöffnet. Für den Betrieb sorgten 25 Gruppen, in denen sich rund 170 Hüttendienstler engagieren.

Aufruf zur Teilnahme an Menschenkette

Bei der Versammlung ging es aber auch um die Entwicklung des Vereins. Und die ist der Mitteilung zufolge „weiter positiv“: 2023 gab es 131 Neueintritte, aktuell zählt die Ortsgruppe 1391 Mitglieder. „Deren Anzahl hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt, der PWV Hambach ist damit nach wie vor die größte Einheit im rund 200 Ortsgruppen umfassenden Hauptverein“, so der PWV Hambach. Als einer der Gründe für den Aufschwung sehen die Hambacher ihre Gruppe „Junge Familien“ an. Außerdem sei das „Basecamp“ neben dem Hohe-Loog-Haus sehr wichtig – eine Selbstversorgerhütte mit 14 Betten. „Es ist fast an jedem Wochenende belegt, insgesamt gab es dort im vergangenen Jahr rund 1000 Übernachtungen“, teilt der Verein mit. Pro Jahr gebe es rund 100.000 Besucher auf der Homepage (www.pwv-hambach.de), um sich über die Angebote der Ortsgruppe zu informieren.

Mit Beifall bedachte die Mitgliederversammlung die Information, dass der Verein dem im März von der Stadt initiierten Neustadter „Bündnis für Demokratie“ beigetreten ist. Außerdem ruft der Verein via Homepage für 20. Mai zur Teilnahme an der Menschenkette zum Hambacher Schloss unter dem Motto „Hand in Hand für Demokratie und Vielfalt“ auf.

Bei den Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt: Peter Saling (Vorsitzender), Peter Behrens (Zweiter Vorsitzender), Thomas Franck (Rechner), Hans-Jörg Strang (Wanderwart), Klaus Walther (Wanderwart), Manfred Klatt (Schriftführer), Heike Walther (Hütten-Beauftragte), Marcel Münch (Jugend- und Familienwart), Eva Bonnet (Naturschutzwartin), Stefan Abstein (Wegewart), Rolf Schlicher (Kulturwart). Stephan Wienk-Borgert, ebenfalls Kulturwart, kandidierte nicht mehr. Er hatte 25 Jahre dem Vorstand angehört und wurde in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Rolf Wamsganz geehrt.