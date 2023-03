Am Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins Hambach kann eine neue Überdachung gebaut werden. Das hat der Bauausschuss am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Geplant ist das neue Dach auf dem bisher mit einem Flachdach versehenen westlichen Gebäudeteil, in dem sich die Küche befindet. Dadurch entsteht eine überdachte Terrasse, die Wanderern einen besseren Wetterschutz bietet. Es werde keine weitere Fläche versiegelt. Kurios: Die Verwaltung hat eigenen Aussagen zufolge bei der Prüfung des Antrags festgestellt, dass die bestehende Fläche für die Außenbewirtschaftung aus baurechtlicher Sicht nie genehmigt worden sei. Dies werde nun aber nachgeholt.