Bei einer Veranstaltung der Initiative „ Neustadt bleibt bunt“ haben bereits am Samstag die Teilnehmer im Alten Rathaus Hambach diskutiert, wie Hambach auf die Aufzüge der trommelnden Rechtspopulisten zum Schloss reagieren will. Wie Michel Boltz, Mitglied der Initiative mitteilt, waren rund 60 Menschen zu der Veranstaltung gekommen, bei der der Soziologe Ulrich Riehm, der den „Freundeskreis Hambacher Fest von 1832“ gegründet hat, Hauptredner war. Riehm habe über Protagonisten der Demos und deren gefährliche Gesinnung gesprochen.

Anschließend hätten die Hambacherinnen und Hambacher lebhaft diskutiert, wie sie den Aufmärschen, die sie zweiwöchentlich erdulden müssten, begegnen und sie bestenfalls verhindern könnten.

Folgende Aktivitäten seien geplant: Der Freundeskreis Hambacher Fest veröffentlicht neben seinem Blog auch Plakate und Flyer, die die Verachtung von Menschen und demokratischen Institutionen durch die Rechtspopulisten enttarne.

Die Initiative „Neustadt bleibt bunt“ verteilt demnächst Fahnen und vier Meter breite Banner mit dem Text „Neustadt bleibt bunt“, mit denen die Hambacher ihr Missfallen gegen die trommelnden Gruppen kundtun können. Fahnen und Flyer können per E-Mail an neustadtbleibtbunt@gmail.com bezogen werden.

Zudem organisiert die Initiative am 18. Mai eine „Demokratieparade“ zum Schloss mit Musik und Reden auf dem Schlossberg ab 14.30 Uhr. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Dammstraße.

Außerdem organisiert eine Hambacher Gruppe mit dem Namen „Team beWIRken“ am Pfingstmontag, 20. Mai eine Menschenkette „Hand in Hand für Demokratie in Hambach“. Treffpunkte sind um 14 Uhr die Bushaltestelle am Schloss und das Alte Rathaus Hambach.