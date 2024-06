Baden, tauchen, planschen: All das ist in Duttweiler wieder möglich. Denn ist am Samstag ist das Schwimmbad im Winzerdorf in die Freibadsaison gestartet. Damit kann nun auch im vierten und letzten Neustadter Schwimmbad geschwommen werden, und zwar regulär von 13 bis 19 Uhr, an Wochenenden und in den Schulferien von 10 bis 19 Uhr.

Wie Steffen Hartung, erster Vorsitzender des Fördervereins Duttweiler Schwimmbad, mitteilt, wurden in Vorbereitung auf den Saisonstart „eine Vielzahl von kleinen, aber auch großen Baustellen“ erledigt. Zu den großen gehörte definitiv die Sanierung eines Dachs, was laut Hartung noch kurz vor der Öffnung geschehen ist. Er dankt den ehrenamtlichen Helfern, ohne die viele Einsätze nicht möglich gewesen wären.

Das Bad in Duttweiler wird am 7. Juli wieder ein Schwimmbadfest veranstalten, außerdem ist am 14. Juli ein Gottesdienst dort geplant. Im Anschluss findet Hartung zufolge sogar noch eine Taufe im Schwimmbad statt. In den Sommerferien werden wieder Schwimmkurse für Kinder angeboten. „Wir hoffen, dass unsere Gäste viel unbeschwerte Zeit in unserem idyllischen Bad verbringen“, lädt Hartung nach Duttweiler ein.