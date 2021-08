An der Integrierten Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim sind zwei Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr frei. Das Aufgabengebiet umfasst die Betreuung, Förderung und Unterstützung einzelner Schüler am Vormittag und die Mitarbeit im Ganztagesbereich am Nachmittag. Einblicke in administrative und organisatorische Tätigkeiten können auch gewonnen werden. Voraussetzung ist Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, das Mindestalter ist 18 Jahre.