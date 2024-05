Auf das an diesem Donnerstag beginnende Demokratiefest hat sich auch die Confiserie Michel in der Neustadter Kellereistraße eingestellt. Wie Jochen Müller von der Confiserie mitteilt, wird die Tafel Schwarz Rot Gold neu aufgelegt. Zudem erhalten am Freitag und Samstag alle Törtchen das Logo des Demokratiefestes aus Schokolade als Dekoration.