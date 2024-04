Die Tiefbauarbeiten am Rosengarten für die Sanierung der Haardter Straße sind abgeschlossen. Das teilt die Stadt mit. Ab Dienstag, 16. April, können die Busse der Linie 511 (Hauptbahnhof – Europastraße – Böbig – Rosengarten/Villenstraße und zurück) demnach wieder wie gewohnt alle Straßen rund um den Rosengarten nutzen. Dies war während der Bauarbeiten aus Platzgründen nicht möglich.

Die Haltestelle in der Villenstraße (ehemals „Rosengarten“) für die Linie 511 wird in „Villenstraße“ umbenannt. Die Haltestelle „Rosengarten“ in der Gimmeldinger Straße in Höhe der Pizzeria bleibt für die Linie 511 erhalten. Mit der Umbenennung soll die Unterscheidung der beiden Haltestellen am Rosengarten leichter werden.

Am Haltepunkt „Villenstraße“ kann in die Linie 512 (Hauptbahnhof – Haardt – Gimmeldingen – Königsbach – Deidesheim – Forst und zurück) umgestiegen werden, die auch am „Wohnstift“ hält.