Nach den coronabedingten „Auswärts-Gastspielen“ in der örtlichen Pfarrkirche kehren die „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ in diesem Jahr wieder fast vollständig an ihren angestammten Spielort in der barocken Marienkapelle am Friedhof zurück. Zum Auftakt der wie immer vierteiligen Sommer-Konzertreihe kommt an kommenden Sonntag mit „Per-Sonat“ eines der führenden deutschen Mittelalter-Ensembles an die Weinstraße.

Lediglich ein Konzert der Saison 2023, das Programm mit dem international renommierten Countertenor Franz Vitzthum und dem österreichischen Organisten Bernhard Prammer am 13. August, findet noch einmal in der Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Kirrweiler statt. Dieses Gastspiel war eigentlich schon für das letzte Jahr geplant, musste dann aber wegen Restaurierungsarbeiten an der Mahler-Seuffert-Orgel verschoben werden.

Eröffnet wird die kleine Konzertreihe in diesem Jahr, wie gesagt, am Sonntag, 25. Juni , in der Marienkapelle durch das Quartett „Per-Sonat“ um die Sängerin Sabine Lutzenberger. Das außergewöhnliche Programmes mit dem Titel „Minne“ ist der rheinischen Mystikerin Hildegard von Bingen und dem Minnesänger Walther von der Vogelweide gewidmet. Neben Lutzenberger wirken noch Tessa Roos und Christine Mothes ebenfalls als Sängerinnen mit. Baptiste Romain sorgt mit Fidel und Dudelsack für die instrumentale Begleitung.

Keltische und baltische Musik erklingt dagegen am Sonntag, 23. Juli, in der Kapelle, dargeboten vom „Duo Unicum“, das aus den beiden litauischen Musikerinnen Ingrida Spalinskaite-Kuriene und Giedre Šiaulyte besteht, mit ihrer ungewöhnlichen Kombination von Kankles, einem volkstümlichen, litauischen Saiteninstrument aus der Familie der Zithern und keltischer Harfe, eine ganz besondere Klangwelt versprechen.

zum Abschluss am 24. September ist dann der bekannte Gitarrist Maximilian Mangold aus Leimen nach vielen Jahren wieder einmal zu Gast in der Marienkapelle. In seinem Programm „Klassik trifft Tango“ begegnen sich südamerikanische und europäische Gitarrenklänge.

Noch Fragen?

Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden natürlich willkommen. Eine Reservierung von Plätzen für die Konzerte ist unbedingt zu empfehlen. Diese kann unter 06321 58273 oder bestellung@kammerkonzerte-ev.de erfolgen. Weitere Informationen unter www.kammerkonzerte-ev.de.