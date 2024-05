Weil ein Passant im Vorübergehen Rauch bemerkte und einen Notruf absetzte, ist die Feuerwehr am Mittwochabend kurz nach 19.30 Uhr in den Diedesfelder Weg ausgerückt. Laut Bericht der Feuerwehr konnte der Grund für den Rauch in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrgerätehaus Süd schnell ausgemacht werden: Der Einsatzleiter bemerkte demnach, dass auf einer Fläche von rund einem halben Quadratmeter Rebstöcke verbrannt wurden. Den noch glimmenden Gluthaufen löschte die Feuerwehr ab, sodass der Einsatz nach rund 25 Minuten beendet werden konnte. Wer dort warum die Rebstöcke in Brand setzte, dazu kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz stand die Feuerwehr zusammen mit einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei.