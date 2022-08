An Weihnachten zu denken, fällt aktuell ein wenig schwer. Und doch muss es die Bürgerstiftung tun, wenn sie wieder ihren Rathaus-Adventskalender stemmen will.

Hund und Katz’ friedlich vereint, mit Nikolaus-Mütze und von Schneeflocken umgeben: Wer auf die Illustration von Annette Swoboda schaut, dem wird kühl um die Nase und warm ums Herz. Genau das mache die Kunst seiner Kollegin aus, sagt der Neustadter Grafiker Gerhard Hofmann, der für Swobodas Zeichnungen Worte wie „wunderbar“ und „zauberhaft“ findet. Was er genau meint, ist der ganz eigene Humor dieser Werke, ihr Bildwitz.

1962 geboren und an der Bergstraße aufgewachsen, lebt Annette Swoboda heute in Friesland. Wie groß ihr Renommee ist, ist an jenen Autoren abzulesen, deren Kinderbücher sie schon illustriert hat: James Krüss, Otfried Preußler, Cornelia Funke. „Das Who is who der Kinderbuch-Autoren“, so Hofmann. Er hatte seine Kollegin vor Jahren über einen gemeinsamen Neustadter Bekannten kennengelernt und dann zusammen mit ihr eine Farbradierung gestaltet.

Sofort bereit gewesen

Mit der Künstlerin Annette Swoboda würde folglich die Reihe der illustren Namen fortgesetzt, die bislang für den Rathaus-Adventskalender der Bürgerstiftung Neustadt gefunden wurden: Janosch und James Rizzi. Darauf angesprochen, war sie laut Hofmann sofort bereit, die 24 Fenster zu bestücken, unterstützt von ihrem Neustadter Kollegen.

Die Vorbereitungen laufen bei der Bürgerstiftung schon seit Wochen auf Hochtouren. Sponsoren wurden bereits für 14 Fenster gefunden, folglich müssen noch zehn an die Frau oder den Mann, an Geschäftsleute oder auch private Gruppen gebracht werden. 1200 Euro sind pro Motiv notwendig, um den Kalender zum Leuchten zu bringen.

Rizzi-Schau ein Hit

Wie gehabt, soll es parallel zum Adventskalender auch eine Ausstellung mit den Werken von Annette Swoboda geben. Diese wird von der Tourist-Gesellschaft vorbereitet. Jene zu Janosch war wegen Corona nur eingeschränkt im Atelier von Hofmann zu sehen, aber trotzdem gefragt gewesen. Die jüngste Rizzi-Ausstellung in der Villa Böhm, die bis 24. Juli gelaufen war, bezeichnet Hofmann als großen Publikumserfolg. Über 1000 Besucher seien verzeichnet worden, was für die Kombination des Adventskalenders mit einer Ausstellung und für die damit verbundenen Namen spreche.

Info

Wer den Adventskalender unterstützen möchte, kann sich bei der Bürgerstiftung melden. Telefonisch unter 06321 924850 oder per E-Mail an info@buergerstiftung-neustadt.de.