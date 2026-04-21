Ein 43-jähriger Mann hat in Neustadt an der Weinstraße bei einem Polizeieinsatz Widerstand geleistet und drei Beamte leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann in der Nacht auf Dienstag gegen 23.40 Uhr in der Martin-Luther-Straße auf.

Als er eine Streife bemerkte, warf er zunächst sein Fahrrad auf die Straße und versuchte anschließend, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf einem Parkplatz wurde der Mann erneut gesichtet, flüchtete jedoch zu Fuß weiter und ließ sein Fahrrad mit zwei platten Reifen zurück.

Im Rahmen einer Fahndung traf die Polizei den Mann schließlich auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an. Dort verhielt er sich aggressiv. Bei der anschließenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei Beamte leicht. Diese blieben dienstfähig.

Ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von 1,47 Promille. Die Polizei geht zudem von weiterem Einfluss von Betäubungsmitteln aus. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.