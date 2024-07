Auf der Kalmithöhenstraße ist am Mittwoch gegen 13 Uhr ein 62 Jahre alter Rennradfahrer verunglückt. Der Mann war bergab gefahren und in einer leichten Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn gestürzt. Dabei brach sein Fahrradhelm. Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und Rückenprellungen kam er in ein Krankenhaus. An seinem Rad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.