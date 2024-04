Für Jugendliche, die noch keine Pläne für die Pfingstferien haben und Lust auf internationale Freundschaften verspüren, für die könnte die Internationale Jugendbegegnung des Teams Offene Jugendarbeit (TOJ) genau das Richtige sein. Denn im Rahmen der Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Mukatschewo plant das TOJ unvergessliche Erlebnisse, heißt es von der Stadt. Gesucht werden Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die vom 23. Mai bis zum 1. Juni 2024 dabei sein möchten. Außerdem werden laut Stadtverwaltung noch dringend Gastfamilien gesucht, die die ukrainischen Gäste beherbergen können. Idealerweise haben diese Gastfamilien eigene Kinder im gleichen Alter, die ebenfalls an der Begegnung teilnehmen möchten. Die Teilnahme ist jedoch auch ohne Gastfamilie möglich. Das gesamte Projekt ist für die Teilnehmenden kostenlos. Zum Programm gehört ein Tagesausflug nach Köln, ein Besuch im Europapark, ein gemeinsames Grillfest und eine Graffiti-Aktion. Interessierte Jugendliche und Familien können sich beim Team Offene Jugendarbeit unter der Telefonnummer 06321 855-1659 oder per E-Mail an jugendarbeit@neustadt.eu melden. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular sind online unter

https://www.nw4you.de/internationalejugendbegegnung verfügbar.